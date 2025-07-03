Poco F7 сравнили по качеству камер с Samsung Galaxy A56

В одном из выпусков на YouTube-канале GadgetRevNow показали, как снимают фото и видео в разных условиях Galaxy A56 и Poco F7, а также выяснили, какой из них лучше.

© Ferra.ru

Портретные снимки на Poco F7 получаются более яркими и выразительными, с тёплым подтоном. На 2х у Poco выходят чересчур резкие фото, но и детализация на них лучше, чем у A56.

Селфи-камера днём выдаёт более детализированные снимки на А56 по сравнению с F7.

На фронтальную камеру видео оба смартфона могут записывать в 1080р, но только Samsung - ещё и в 4К 30 к/с. С ультрашириком ситуация такая же. Качество съёмки при этом лучше у A56. Оба смартфона также поддерживают запись видео на основную камеру в 4К 30 к/с.

Угол обзора сверхширокоугольной камеры в целом немного больше у Samsung. Снимки на ультраширик Poco получаются более светлыми и тёплыми, а модуль A56 лучше справляется с обработкой ярких участков.

С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

© GadgetRevNow

Вывод

С точки зрения производительности выигрывает однозначно Poco F7, а вот с камерами не всё так однозначно. Например, с видеосъёмкой очевидно лучше справляется Galaxy A56, но фото у него иногда выходят хуже, чем у конкурента.