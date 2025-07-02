В Бельгии археологи откопали «стены смерти»

Во время подготовительных работ у собора Святого Бавона в бельгийском Генте археологи совершили неожиданное открытие. Под слоем земли скрывались девять конструкций, полностью состоящих из человеческих останков — преимущественно бедренных и большеберцовых костей взрослых людей, между которыми были уложены фрагменты раздробленных черепов. Эта жутковатая находка сразу привлекла внимание научного сообщества, поскольку подобный способ использования костей ранее не встречался в Бельгии.

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Ученые столкнулись с несколькими необъяснимыми особенностями конструкции. В стенах практически отсутствуют кости верхних конечностей, ребра и позвонки, а также детские останки. Руководитель раскопок Яник Де Гриз предполагает, что это могло быть связано как с практическими соображениями — крупные кости проще укладывать, — так и с неизвестными нам религиозными представлениями того времени. Радиоуглеродный анализ показал, что кости принадлежат людям, жившим в XV веке, хотя сами стены были сооружены на два-три столетия позже, пишет sciencexxi.com.

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Представители собора уже заявили, что не планируют создавать на этом месте туристический объект. Все останки будут тщательно изучены, после чего, вероятно, перезахоронены. Эта находка дает ученым уникальную возможность лучше понять погребальные практики и отношение к смерти в средневековой Европе. Особый интерес представляет сам факт использования костей в качестве строительного материала — подобные случаи крайне редки в археологической практике.