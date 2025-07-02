В список самых мощных гаджетов Apple не попал ни один iPhone

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали июньский рейтинг производительности устройств Apple на iOS и iPadOS, в который не вошел ни один iPhone.

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Возглавил список 11-дюймовый iPad Pro с новейшим чипом Apple M4, набирающий в бенчмарке AnTuTu в среднем 2,48 млн баллов. На втором и третьем местах разместились 13-дюймовый iPad Pro M4 (2,48 млн) и iPad Air с чипом M3 (2 млн).

Также в десятку вошли 12,9-дюймовый iPad Pro M2 (1,99 млн), iPad Air M3 на 11 дюймов (1,97 млн) и 13-дюймовый iPad Air M2 (1,92 млн). Замыкают рейтинг планшеты 11-дюймовый iPad Pro M2 (1,91 млн), 11-дюймовый iPad Air M2 (1,82 млн), а также iPad Pro M1 на 12,9 и 11 дюймов с результатами 1,73 и 1,65 млн баллов соответственно.

Примечательно, что флагманский смартфон iPhone 16 Pro Max занял лишь 11-е место. Гаджет в бенчмарке набирает в среднем 1,65 млн баллов. На 12-й позиции оказался iPhone 16 Pro с 1,63 млн баллов.

Представители AnTuTu отмечают, что таблица составлена на основе средних результатов тестирования гаджетов Apple в одноименном бенчмарке за прошедший месяц.

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