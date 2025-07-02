Nothing представила прозрачные полноразмерные наушники

Nothing представила свои первые полноразмерные наушники Headphone (1). Новинка отличается узнаваемым прозрачным дизайном бренда, а также продвинутыми аудиовозможностями, разработанными при участии британского Hi-Fi-бренда KEF.

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Новинка оснащена 40-мм динамиками с никелированной полиуретановой диафрагмой, поддерживает пространственное звучание, адаптивное усиление басов и 8-полосный эквалайзер. Устройство совместимо с кодеками AAC, SBC и LDAC. Система активного шумоподавления снижает уровень шума до 42 дБ в диапазоне до 2000 Гц. Также предусмотрен режим прозрачности.

Наушники подключаются по Bluetooth 5.3 и управляются с помощью физических кнопок и колесика прокрутки. В числе дополнительных функций — поддержка Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, многоточечное соединение, персонализированный звуковой профиль, автоматическое определение положения на голове и режим с низкой задержкой для игр.

Батарея емкостью 1040 мАч обеспечивает до 80 часов воспроизведения без шумоподавления и до 35 часов — с активной функцией. При использовании кодека LDAC показатели составляют 54 и 30 часов соответственно. Быстрая зарядка позволяет получить до 5 часов прослушивания всего за 5 минут.

Nothing Headphone (1) уже доступны по цене в $299 (около 23,4 тыс. руб.).