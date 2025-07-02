Xiaomi скопирует дизайн всей линейки iPhone 17

Компания Xiaomi расширит ассортимент номерной флагманской серии и впервые предложит компактную версию — Xiaomi 16 Pro Mini с 6,3-дюймовым дисплеем. Об этом сообщает портал GizmoChina со ссылкой на авторитетного инсайдера Digital Chat Station.

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В отличие от предыдущих поколений, где Pro-версия всегда предлагала большой экран, серия Xiaomi 16 дебютирует с двумя модификациями Pro — стандартной с 6,8-дюймовым дисплеем и компактной. Таким образом, производитель стремится охватить более широкий сегмент аудитории, включая пользователей, предпочитающих устройства с меньшими экранами без компромиссов по мощности.

Линейка будет состоять из четырех моделей: Xiaomi 16, 16 Pro, 16 Pro Mini и 16 Ultra. Все устройства получат новейший чип Snapdragon 8 Elite 2, который будет представлен осенью 2025 года. Чип, произведенный по 3-нм техпроцессу TSMC, обещает значительный прирост производительности и энергоэффективности.

Среди ключевых особенностей серии — обновленный горизонтальный блок камер, занимающий треть задней панели, копирующий дизайн в линейке iPhone 17, а также наличие перископического телеобъектива в обеих Pro-версиях. Флагманская модель Xiaomi 16 Ultra, согласно утечкам, вновь предложит дополнительный экран на задней стороне корпуса, как в Xiaomi 11 Ultra.

Презентация смартфонов Xiaomi 16 ожидается в середине осени 2025 года — сразу после анонса новых чипов Qualcomm 22 сентября.