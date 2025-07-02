Nothing представила флагманский смартфон со встроенной игрой «бутылочка»

Компания Nothing представила, как заявляет сам производитель, свой первый флагманский смартфон — Nothing Phone (3). Новинка получила обновленный дизайн, переработанную светодиодную систему уведомлений и технические улучшения, сообщает портал GSMArena.

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Главным визуальным отличием Nothing Phone (3) стала подсветка Glyph Matrix — монохромный LED-дисплей, состоящий из 489 светодиодов, расположенных в верхнем левом углу задней панели. Он отображает уведомления, анимации, информацию о вызовах, статус системы и прочее. Среди новых функций также значится Glyph Toys. Это набор мини-приложений на мини-экране, например, секундомер или игра «бутылочка». Переключение между режимами осуществляется через специальную кнопку Glyph Button.

Смартфон получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления до 120 Гц, пиковой яркостью до 4500 нит и встроенным сканером отпечатков пальцев.

В Nothing Phone (3) установлена тройная 50-мегапиксельная камера: основная, перископический телеобъектив с трехкратным оптическим зумом и сверхширокоугольный модуль. Селфи-камера тоже получила датчик с разрешением 50 Мп.

За производительность устройства отвечает субфлагманский чип Snapdragon 8s Gen 4, до 16 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор емкостью 5150 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 65 Вт и беспроводную на 15 Вт.

Среди прочих параметров смартфона отмечается наличие защиты от воды и пыли по стандарту IP68, Nothing OS 3.5 на базе Android 15 с гарантированной поддержкой Android и безопасности на протяжении 5 и 7 лет соответственно.

Nothing Phone (3) будет доступен в черном и белом цветах по цене от $799 (около 62,6 тыс. руб.).