В Telegram теперь можно платить за предложенные посты

Разработчики мессенджера Telegram выпустили второе летнее обновление, в котором появились интерактивные списки задач и улучшенная система предложенных постов для каналов. Об этом говорится в блоге разработчиков.

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Пользователи Telegram Premium теперь могут создавать списки задач прямо в чатах. Это позволит группам эффективнее координировать рабочие процессы, а обычным пользователям — вести персональные или семейные списки покупок и дел. Авторы списков могут указывать, кто может отмечать выполненные пункты, а кто — добавлять новые.

Также был внедрен обновленный механизм предложенных постов для каналов. Теперь функция поддерживает отправку контента с указанием времени публикации. Пользователи могут дополнительно мотивировать администраторов каналов, предлагая внутреннюю валюту Telegram Stars или криптовалюту TON в обмен на размещение. Платежи проходят через платформу Fragment и защищены автоматической системой возврата средств в случае удаления поста.

Кроме того, владельцы каналов могут принимать пользовательские предложения, редактировать их и совместно утверждать условия размещения.