Описан типичный обитатель Земли возрастом 259 миллионов лет

Китайские палеонтологи описали новый род и вид древних рептилий - парейазавра, получившего имя "Yinshanosaurus angustus". Несмотря на то, что для идентификации хватило всего двух окаменелостей, найденных в 2018 году, ученым удалось раскрыть его уникальные черты. Работа опубликована в журнале "Papers in Palaeontology".

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Этот травоядный великан обитал на территории нынешнего Китая в самом конце пермского периода, примерно 260 млн лет назад, незадолго до глобального вымирания, уничтожившего его вид и группу парейазавров (Pareiasauria).

Ключом к открытию стали две находки: почти идеально сохранившийся череп, раскопанный в районе Синьчжоу (провинция Шаньси), и второй образец, включающий череп и часть скелета, обнаруженный недалеко от города Баотоу во Внутренней Монголии. Анализ этих останков не только подтвердил, что они принадлежат новому виду, но и выявил его главную особенность: необычайно узкий череп.

"Yinshanosaurus angustus обладает самым узким черепом из всех когда-либо найденных парейазавров, его длина более чем в два раза превышает ширину", - объясняют палеонтологи Цзянь И и Цзюнь Лю из Института из Китайской академии наук.

Они подчеркивают, что скелет впервые дает полное представление о строении черепа и сочлененных скелетных костей парейазавров".

Широкое распространение парейазавров по всему суперконтиненту Пангея подтверждается находками их окаменелостей по всему миру - в Африке, Европе, Азии и Южной Америке. Только на территории Китая за последние 80 лет было обнаружено и описано целых восемь различных видов. Открытие Yinshanosaurus angustus с его уникальным узким черепом не только пополняет этот список, но и ярко иллюстрирует удивительное разнообразие жизни, процветавшей накануне одной из величайших катастроф в истории Земли.