Названы самые мощные недорогие смартфоны

Разработчики бенчмарка AnTuTu составили июньский рейтинг производительности среди среднебюджетных смартфонов.

Топ-10 возглавил игровой IQOO Z10 Turbo, который благодаря чипу MediaTek Dimensity 8400 набирает в AnTuTu в среднем 1,76 млн баллов. За ним следуют Redmi Turbo 4 (1,67 млн) на базе Dimensity 8400-Ultra и Oppo Reno14 Pro (1,57 млн) с Dimensity 8450.

Четвертое место досталось доступному OnePlus Ace 3V с чипом Snapdragon 7+ Gen 3, который в среднем набирает в бенчмарке 1,4 млн баллов. Пятое место занял базовый Oppo Reno14 (1,33 млн) с Dimensity 8350, а шестое — прошлогодний Redmi K70E (1,29 млн) на Dimensity 8300-Ultra.

Замыкают рейтинг китайская версия Honor 400 (1,14 млн) на базе Snapdragon 7 Gen 4, Redmi Note 12 Turbo (1,13 млн) на Snapdragon 7+ Gen 2, Vivo S30 (1 млн) на Snapdragon 7 Gen 4 и iQOO Z8 с чипом Dimensity 8200 и оценкой в 963 тыс. баллов.

Разработчики AnTuTu отмечают, что рейтинг производительности среднебюджетных устройств в июне не сильно изменился по сравнению с маем — тройку лидеров по-прежнему возглавляют iQOO, Redmi и Oppo. Места в топе распределяются на основе усредненных результатов в одноименном бенчмарке за прошедший месяц.