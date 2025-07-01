Инженеры создали прочные кирпичи из кофейной гущи

Кофейную гущу собирают из кафе и ресторанов, смешивают с глиной и добавляют щелочной активатор — химическое вещество, которое помогает связать материалы. Эта смесь позволяет обжигать кирпичи при температуре всего 200°C, что на 80% ниже, чем традиционные 1000°C для глиняных кирпичей. Низкая температура экономит энергию и сокращает выбросы CO₂ — один килограмм обычного кирпича, обожженного углем, выделяет 64,26 грамма CO₂, тогда как новый метод снижает этот показатель на 80%.Процесс напоминает приготовление пирога: вместо муки и сахара берут глину и кофейную гущу, а щелочной активатор действует как «клей», связывая все воедино при низкой температуре.

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Кирпичи также оказались в два раза прочнее стандарта для строительства домов и зданий, что делает их надежным строительным материалом.

Проект не только спасает кофейные отходы от свалок, но и снижает зависимость от природных ресурсов, таких как песок, добыча которого вредит экосистемам. Аналогичные идеи появляются и в других странах: в 2024 году студия Grimshaw и Университет Восточного Лондона создали Sugarcrete — кирпичи из багассы (отходов сахарного тростника), которые выделяют на 15–20% меньше CO₂ и легче бетона. Ученые планируют масштабировать технологию, чтобы она стала стандартом в строительстве, особенно в инфраструктуре, ориентированной на заботе о климате.