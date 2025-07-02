ChatGPT научился управлять космическим кораблем

Ученые провели эксперимент, чтобы оценить, способен ли ChatGPT управлять космическим аппаратом. Результаты показали, что эра автономного освоения космоса может быть ближе, чем мы думаем.

Исследователи давно изучают возможность создания автономных систем управления спутниками и навигации космических аппаратов. В будущем спутников станет слишком много, чтобы люди могли контролировать их вручную. Также такие системы важны для освоения дальнего космоса.

Уже создана специальная площадка, позволяющая разрабатывать и тестировать автономные системы в реалистичной среде. Там предусмотрено несколько сценариев, в частности, перехват спутника и уклонение от обнаружения.

В ходе нового эксперимента международная команда ученых привлекла к управлению кораблем популярные большие языковые модели (LLM), в том числе ChatGPT. Эксперты разработали технологию перевода заданного состояния космического корабля в текстовую форму. Затем они загрузили данные в LLM и попросили его дать рекомендации по ориентации и маневрированию аппарата.

После небольших доработок ChatGPT прошел многие тесты в рамках заданий и занял второе место на конкурсе. Первое досталось модели, основанной на других алгоритмах.

Однако доверять чат-боту управление настоящим кораблем пока преждевременно, отметили специалисты. Модели еще могут выдать бессмысленные или нежелательные данные, способные привести к краху миссии. Но эксперимент доказывает – большие языковые модели могут быть использованы в работе неожиданным образом, сообщает Live Science.

Другой эксперимент показал, что ChatGPT более убедителен в онлайн-дебатах, чем человек. Чат-бот основывал свои аргументы на персонализированной информации об оппонентах. Во время споров ChatGPT оказался на 64,4% более убедительным, чем живой собеседник.