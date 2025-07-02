ChatGPT научился управлять космическим кораблем

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Ученые провели эксперимент, чтобы оценить, способен ли ChatGPT управлять космическим аппаратом. Результаты показали, что эра автономного освоения космоса может быть ближе, чем мы думаем.

ChatGPT научился управлять космическим кораблем
© globallookpress.com

Исследователи давно изучают возможность создания автономных систем управления спутниками и навигации космических аппаратов. В будущем спутников станет слишком много, чтобы люди могли контролировать их вручную. Также такие системы важны для освоения дальнего космоса.

Уже создана специальная площадка, позволяющая разрабатывать и тестировать автономные системы в реалистичной среде. Там предусмотрено несколько сценариев, в частности, перехват спутника и уклонение от обнаружения.

В ходе нового эксперимента международная команда ученых привлекла к управлению кораблем популярные большие языковые модели (LLM), в том числе ChatGPT. Эксперты разработали технологию перевода заданного состояния космического корабля в текстовую форму. Затем они загрузили данные в LLM и попросили его дать рекомендации по ориентации и маневрированию аппарата.

После небольших доработок ChatGPT прошел многие тесты в рамках заданий и занял второе место на конкурсе. Первое досталось модели, основанной на других алгоритмах.

Однако доверять чат-боту управление настоящим кораблем пока преждевременно, отметили специалисты. Модели еще могут выдать бессмысленные или нежелательные данные, способные привести к краху миссии. Но эксперимент доказывает – большие языковые модели могут быть использованы в работе неожиданным образом, сообщает Live Science.

Другой эксперимент показал, что ChatGPT более убедителен в онлайн-дебатах, чем человек. Чат-бот основывал свои аргументы на персонализированной информации об оппонентах. Во время споров ChatGPT оказался на 64,4% более убедительным, чем живой собеседник.