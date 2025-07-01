Астрономы сделали невероятное открытие о зарождении жизни

Ученые совершили прорыв в космической химии, обнаружив крупную «ароматическую» молекулу цианокоронен в молекулярном облаке Таурус (TMC-1). Это открытие подтверждает, что такие молекулы могут формироваться до рождения звезд и обогащать планетарные системы углеродом, поддерживая развитие пребиотических соединений, сообщает space.com.

Цианокоронен относится к полициклическим ароматическим углеводородам (ПАУ) — органическим соединениям на основе углерода. Он образуется в холодных условиях космоса из коронена и цианидных радикалов. Ранее в космосе находили только ПАУ меньшего размера.

Открытие было сделано с помощью телескопа «Грин-Бэнк» (GBT) Национальной радиоастрономической обсерватории. GBT улавливает радиоволны, испускаемые такими молекулами. Ученые сравнили микроволновый спектр цианокоронена с данными телескопа и обнаружили его присутствие в TMC-1.

Теперь исследователи ищут более крупные ПАУ и изучают их взаимодействие с ультрафиолетом, космическими лучами и ударными волнами.

Каждое новое открытие приближает к пониманию происхождения жизни, отметила Габи Венцель, ведущий автор исследования, научный сотрудник факультета химии Массачусетского технологического института и Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. Исследование было представлено на 246-м заседании Американского астрономического общества.