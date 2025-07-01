В России хранение контактов в Google-аккаунте стало потенциально незаконным

С 1 июля 2025 года перенос контактов из телефонной книги смартфона в аккаунт Google может считаться нарушением закона. Об этом сообщил Федор Музалевский, директор технического департамента компании RTM Group, специализирующейся на юридических услугах в области ИТ и информационной безопасности.

«С 1 июля 2025 года в России вступают в силу поправки к пункту 5 статьи 18 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных», которые обязывают операторов персональных данных в РФ хранить и использовать личную информацию пользователей только в базах данных, размещенных на территории России», – сообщает «Газета.Ru».

То есть теперь перенос контактов из телефонной книги в аккаунт Google может считаться нарушением закона о персональных данных. Эксперт Федор Музалевский пояснил, что формально под действие новых правил подпадают и обычные граждане, так как они тоже могут выступать операторами персональных данных. Однако наказания для физлиц не предусмотрено – документ носит рекомендательный характер.

Большинство компаний не успели подготовиться к новым требованиям из-за зависимости от иностранных баз данных и ПО. Проверка всех операторов займет годы, но в случае утечки данные нарушения будут выявляться сразу.