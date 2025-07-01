В Италии впервые за тысячелетия распечатали этрусскую гробницу

В Италии археологи при проведении раскопок на территории некрополя Сан-Джулиано, который активно использовался в период с VII по III века до нашей эры, нашли этрусскую гробницу, дошедшую до наших дней в нетронутом виде.

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Эксперты считают, что найденная гробница вообще была одним из самых ранних и первых сооружений некрополя Сан-Джулиано. Она высечена в скале, вход в нее на протяжении тысячелетий надежно закрывала массивная каменная плита. Археологам удалось сдвинуть ее, распечатать и проникнуть в древнюю усыпальницу.

Вход открывает путь через коридор в погребальную камеру, внутри которой археологи нашли многочисленные сосуды. Большая часть сосудов изготовлена из тонкой расписной керамики, в традиционном этрусском стиле. Судя по расположению предметов, которые и сейчас стоят так, как их расставили более 2500 лет назад, сосуды участвовали в погребальном обряде и были установлены непосредственно перед закрытием гробницы.

Также обнаружено погребальное ложе, возле которого находилось несколько бронзовых украшений, вероятно, личные вещи покойного. Археологи все еще продолжают извлекать из гробницы погребальный инвентарь, тщательно каталогизируя каждый артефакт. По их словам, особого внимания заслуживает ваза, найденная у входа в погребальную камеру. Ее археологи считают важной частью погребального ритуала.

Новое открытие повышает историческую значимость этрусского некрополя Сан-Джулиано. В целом на настоящий момент он насчитывает более 500 известных гробниц, связанных с существовавшим когда-то здесь поселением, от которого почти ничего не сохранилось. А ценности открытию придает тот факт, что абсолютное большинство гробниц были разграблены либо в древности, либо современными ворами. Так что археологи получили редкий шанс взглянуть на то, как изначально выглядело типичное этрусское захоронение.