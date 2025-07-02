Названы простые и эффективные способы сэкономить заряд смартфона

Пользователи могут сэкономить заряд аккумулятора смартфона и продлить время его работы без подзарядки с помощью простых и эффективных мер. В первую очередь для этого нужно отключить ненужные функции и снизить яркость экрана, который является основным потребителем энергии, рассказал RT IT-эксперт, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Он посоветовал после снижения яркости экрана отключить Bluetooth, Wi-Fi и GPS, если они не нужны в данный момент, так как эти модули работают по умолчанию в фоновом режиме.

«Если не критичны push-уведомления, можно ограничить работу приложений в фоновом режиме и отключить автообновление», — добавил Зыков.

Можно включить режим энергосбережения, когда человек понимает, что в ближайшее время зарядить смартфон не сможет. Также важно проверить, не включены ли функции вроде анимации интерфейса, постоянной синхронизации или виброотклика, отметил специалист, подчеркнув, что все они расходуют энергию аккумулятора.

Эксперт призвал россиян помнить, что нужно уделять время разумной настройке устройства, так как это не только про удобство, но и про заботу о нем.

«Чем реже смартфон разряжается в ноль, тем дольше прослужит его аккумулятор», — заключил специалист.

До этого эксперт заявил, что, вопреки распространенным опасениям, вред быстрой зарядки для современных смартфонов сильно преувеличен. Подчеркивается, что хотя перегрев и остается фактором, влияющим на срок службы батареи (например, длительное нахождение телефона на солнце в жаркий день), риск повреждения от быстрой зарядки в современных аппаратах сведен к минимуму благодаря инновационным инженерным решениям и продвинутым системам управления питанием.