Google начала настаивать на интеграции своего ИИ в учебные процессы

Корпорация Google представила ряд обновлений Gemini, направленных на более активное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в образовательный процесс. Одним из ключевых шагов стало внедрение бесплатного доступа к версии Gemini для преподавателей в рамках всех аккаунтов Google типа Workspace for Education. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Эта инициатива является реакцией на сложившуюся ситуацию в образовательной среде: преподаватели часто сталкиваются с тем, что студенты используют искусственный интеллект для списывания на экзаменах или выполнения курсовых работ. Кроме того, школьники все чаще прибегают к помощи нейросетей для выполнения домашних заданий и разъяснения сложных тем.

Позиция Google заключается в том, чтобы не бороться с этой тенденцией, а направить ее в конструктивное русло. Компания предлагает внедрять «ответственные» варианты нейросетей, которые бы дополняли, а не заменяли привычные методы получения знаний.

Эти обновления, по мнению экспертов, могут стать прорывом в сфере использования ИИ в образовательных учреждениях, предлагая преподавателям инструменты для интеграции новых технологий в учебные планы.