По каким правилам проходили рыцарские турниры в средневековье?

Король Альфонсо XI Справедливый в 1330 году установил кодекс чести, диктовавший, как настоящие рыцари должны сражаться на поле боя и вести себя в мирной жизни. Причем этот документ, помимо всего прочего, включал подробные правила рыцарских турниров — возможно, самые ранние в своем роде. Портал medievalists.com рассказал, как должны были биться рыцари по мнению короля Кастилии.

Правило №1

Рыцари, участвующие в поединке, должны сойтись четыре раза, и не более. Если в ходе одного из поединков один рыцарь ударит другого, и его копье расколется, а рыцарь, получивший удар, не расколол собственное копье, то последний будет дисквалифицирован.

Правило №2

Если один рыцарь расколет два копья, а второй — только одно, то победителем поединка будет тот, кто расколол два копья. Однако если рыцарь, расколовший лишь одно копье, своим ударом сбил с оппонента шлем, то результатом поединка будет ничья.

Правило №3

Если рыцарь расколол два копья об оппонента, но рыцарь, получивший удар, смог сбить его из седла, между ними будет объявлена ничья, даже если второй ни разу не расколол копье.

Правило №4

Если один рыцарь отправляет в нокдаун и своего соперника, и его лошадь, а второй рыцарь сбивает соперника, но не его лошадь, то победителем будет тот, что упал вместе с лошадью. Потому что в поражении, в данном случае, виновато животное, а не рыцарь.

Правило №5

Копья не считаются расколотыми, если они ломаются поперек древка. Раскол засчитывается только в том случае, если они треснули в результате удара острием.

Правило №6

Если в ходе четырех поединков каждый рыцарь расколол по два копья, или каждый по одному, или каждое копье ударило в то же место, то будет объявлена ничья. А если за все поединки ни один рыцарь не смог попасть в оппонента, то вердикт таков — они показали плохую форму.

Правило №7

Если рыцарь уронит копье, набирая скорость для атаки, то его соперник должен поднять свое копье и воздержаться от удара, потому что бить безоружного оппонента — недостойный рыцаря поступок.

Правило №8

Для того, чтобы справедливо судить поединки, на турнире должны присутствовать четыре судьи, по два на каждую команду.