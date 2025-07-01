Ученые выяснили, где зародилась Юстинианова чума

Ученые раскрыли происхождение Юстиниановой чумы эпидемии, опустошившей Средиземноморье в VI веке нашей эры. Долгое время считалось, что первоначальный очаг располагался в Африке. Но новое исследование показало чума пришла из региона между горной системой Тянь-Шань и озером Иссык-Куль в Центральной Азии.

© Unsplash

Ранее ученые полагали, что бактерия чумы (Yersinia pestis) передалась человеку от животных в Восточной Африке, затем попала в Красное море и оттуда в Средиземное. В древних письменных источниках упоминались вспышки болезни в Эфиопии, Египте и царстве Куш (территория современного Судана).

Новые данные появились после генетического анализа древней ДНК, извлеченной из скелетов жертв чумы. Ученые выделили «первую пандемическую линию» в эволюционном древе Y. pestis. Она включает в себя Юстинианову чуму (541 – 544 гг. н.э.) и возбудителей более поздних вспышек вплоть до VIII века нашей эры. Результаты анализа указали, что «отправной точкой» для эпидемии стали бактерии диких грызунов в окрестностях Тянь-Шаня.

В ходе исследования ученые применили междисциплинарный подход, собрав исторические, археологические и географические данные. Они заявили, что Юстинианова чума распространилась из очагов в Центральной Азии в порты Индийского океана благодаря империи эфталитов, или белых гуннов.

Эта империя, существовавшая в VI веке на землях от северо-восточного Афганистана до северной Индии, служила сухопутным мостом между степями Центральной Азии и портами Гуджарата на индийском западном побережье. Оттуда бактерия добралась морским путем до Красного моря, а оттуда в Восточную Римскую империю и Константинополь. Царь эфталитов Михиракула, современник Юстиниана, вероятно, умер именно от чумы, сообщает The Journal of Interdisciplinary History.

Ранее ученые раскрыли причину долговечности бактерий чумы. Адаптация единственного гена помогла ей выживать в течение тысячелетий. Ген чумы известен как pla. Разные штаммы несут разное количество его копий.