В России выставили на продажу самый первый iPhone за 13 млн рублей

В России выставили на продажу самый первый iPhone за 13 миллионов рублей. Соответствующая публикация появилась на одной из онлайн-платформ для размещения объявлений.

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Речь идет о смартфоне компании Apple, выпущенном в 2007 году. Он поддерживает сети мобильной связи 2G и оснащен памятью 8 гигабайтов. Отмечается, что телефон новый, неактивированный и находится в нераспечатанной заводской упаковке.

«Единственный новый, оригинальный, неактивированный iРhоnе 2G в продаже на территории России. По информации на 1 января 2025 года, на территории РФ в продаже нет ни одного запечатанного и неактивированного iРhоnе 2G», — говорится в объявлении.

В то же время отмечается, что предложение предназначено для коллекционеров, инвесторов или тех, кто ценит ретротехнику. Историю данного смартфона сообщат покупателю.

В июле 2024 года в Москве также выставляли на продажу Bentley принцессы Дубая за 50 миллионов рублей.