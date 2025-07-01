Ученые нашли неизвестную ранее часть человеческих клеток

Американские ченые из Университета Вирджинии обнаружили ранее неизвестную структуру внутри клеток человека - органеллу под названием гемифусома (hemifusome), которая по внешнему виду напоминает «снеговика в шарфе». Об этом пишет LiveScience.

Ее удалось зафиксировать с помощью криоэлектронной томографии — современной технологии, позволяющей буквально «заморозить» клетку и рассматривать ее в 3D модели. При этом в ходе эксперимента замораживались клетки из четырех выращенных в лаборатории клеточных линий для сохранения как можно большего количества их структур.

Диаметр обнаруженной исследователями органеллы составляет около 100 нанометров, то есть, менее половины размера даже небольшой митохондрии - знаменитого источника энергии клетки.

Сехам Эбрахим, биофизик и один из авторов исследования, считает, что гемифусомы можно классифицировать как органеллы, поскольку они являются самостоятельными функциональными единицами.

Как только роль и функция гемифусом будут подтверждены в ходе дальнейших исследований, их можно будет признать отдельным классом промежуточных структур, которые выполняют часть процессов слияния в клетках млекопитающих, уверен доцент кафедры биохимии и биофизики в Медицинской школе Перельмана при Университете Пенсильвании И-Вэй Чан.

При этом исследователи выдвинули теорию, что гемифусомы могут играть решающую роль в переработке или утилизации клеточных мембран, что важно для предотвращения накопления веществ, которые могут застопорить работу клеток. Возможно, изучение работы этого элемента человеческой клетки поможет лучше понять, как появляются такие заболевания, как болезнь Альцгеймера.

Ранее ученые обнаружили новую группу древних охотников-собирателей, которые жили около 6000 лет назад вблизи сухопутного моста между Северной и Южной Америкой. Обнаруженная с помощью анализа ДНК группа жила на плато у современной Боготы, недалеко от того места, где сходятся обе Америки.