Разгадана причина смерти древней женщины с «инопланетным» черепом

Археологи на кладбище Чега-Софла в Иране обнаружили череп молодой женщины, жившей около 6 тысяч лет назад. Ей было меньше 20 лет, сообщает smithsonianmag.

Череп имеет конусообразную форму и отчетливую треугольную трещину, вероятно, нанесенную тупым предметом. Трещина проходила от лба и была получена в последние минуты жизни женщины. Исследователи считают, что травма была смертельной и не зажила.

Чега-Софла, датируемое 4700–3700 гг. до н. э., было крупным доисторическим поселением. Археологи также нашли другие черепа с деформациями, что указывает на практику модификации черепов в этом обществе. Исследователи не уверены, был ли удар преднамеренным или случайным. Они продолжают изучать находки, чтобы узнать больше о доисторическом обществе Чега-Софла.

Ранее сообщалось, что археологи в Израиле обнаружили четыре уникальных бронзовых артефакта с трехмерными львиными головами возрастом около 1900 лет. Они были найдены в ходе раскопок Управления древностей Израиля в Хирбат-Ибрейка при прокладке железной дороги.