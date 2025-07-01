Нейробиологи оценили шансы на загрузку сознания в компьютер

Перенос сознания в компьютер — давняя мечта фантастов и стартапов, работающих над «цифровым бессмертием». Но насколько она реальна с точки зрения науки? Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS One, попыталось выяснить это, опросив 312 нейробиологов — специалистов по памяти и структуре мозга.

© Naukatv.ru

Результаты оказались оптимистичными. В среднем ученые оценили вероятность того, что мы когда-либо сможем эмулировать человеческий мозг, в 40%. Это не означает уверенность в успехе, но и не отмахивание от идеи как от фантастики.

Есть ли у воспоминаний физическая форма?

Большинство нейробиологов сходятся во мнении, что воспоминания не являются чем-то эфемерным — они имеют физическую основу. Вероятнее всего, память хранится в структуре синаптических связей между нейронами — то есть в том, как одни клетки мозга соединяются и «общаются» с другими. Около 70% респондентов согласились с тем, что воспоминания можно представить как молекулярную запись, которую теоретически можно извлечь.

Однако здесь и кроется главный вызов. Ученые пока не пришли к согласию, какая именно информация и в каком масштабе необходима для восстановления памяти. Нужно ли фиксировать расположение всех белков? Или достаточно формы нейронной сети? Или важны оба уровня?

«Не было четкого консенсуса о том, какая нейрофизиологическая особенность критична для хранения памяти», — пишут авторы.

А можно ли сохранить мозг?

Даже если память действительно «записана» в клетках мозга, возникает другой вопрос: можно ли ее сохранить? Например, после смерти человека. Традиционная криоконсервация, при которой мозг замораживают, повреждает ткань. Поэтому исследователи обсуждают более надежный способ: альдегид-стабилизированная криоконсервация. Этот метод сочетает химическую фиксацию с витрификацией — превращением тканей в стеклоподобное вещество при сверхбыстром охлаждении.

Респондентов попросили оценить вероятность того, что такой подход позволит извлечь воспоминания. Ответы варьировались, но среднее значение снова оказалось около 40%.

«Это не 100%, но и не 0,1%. Это значимая доля ученых, которые считают, что шанс есть», — комментирует ведущий автор исследования Ариэль Зелезников-Джонстон, нейробиолог из Университета Монаша.

Он добавляет, что по мере развития технологий, таких как нейроимпланты и эмуляция мозга, эта вероятность может вырасти.

Когда можно будет копировать мозг?

Ученые также попытались прикинуть, когда может появиться возможность полного цифрового копирования мозга. Средняя оценка — 2125 год.

Это может показаться далеким будущим, но уже сейчас исследование показывает, что идея «загрузки сознания» покидает область фантастики и переходит в сферу научных дискуссий. Причем не только философских, но и вполне технических: какие молекулы нужно сохранить, какое разрешение будет достаточным, и какой объем данных требуется для «снимка» человеческого «я».