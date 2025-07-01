Продажу смартфонов без доступа к RuStore запретят

Сенаторам рекомендовали одобрить закон, запрещающий продажу смартфонов и планшетов без доступа к магазину приложений RuStore. Такое решение приняли на заседании Комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности 1 июля.

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Сейчас магазин приложений RuStore доступен для установки и использования на всех устройствах с операционной системой Android. При этом отдельные производители гаджетов, прежде всего смартфонов и планшетов Apple, на уровне лицензионных соглашений с пользователями и сторонними разработчиками приложений продолжают устанавливать запрет на установку приложений из RuStore.

Закон позволяет россиянам устанавливать и использовать на своих смартфонах приложения российских производителей независимо от иностранных магазинов. Это касается устройств, связанных производителями электроники, у которых есть соответствующая практика, сказал директор правового департамента Минцифры Роман Кузнецов.

«Они говорят о том, что и на их устройства возможно устанавливать не только их исходный магазин приложений, но и иные, — пояснил он. — В нашем случае это RuStore. Мы говорим, что нельзя ограничивать работу и возможность установки приложений».

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.