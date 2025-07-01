В Apple Vision Pro появился русский язык

В бета-версии операционной системы visionOS 26 для гарнитуры Apple Vision Pro появилась возможность установить русский язык в качестве системного. Об этом в своем Telegram-канале сообщил блогер Сергей «Romancev768» Романцев.

Нововведение стало доступно в настройках устройства, однако ее функциональность пока ограничена: несмотря на возможность выбрать русский язык, система по-прежнему в основном отображается на английском. Кроме того, в клавиатуру русская раскладка так и не была добавлена.

До настоящего момента установить русский язык в качестве системного было невозможно. Появление опции в бета-версии visionOS может указывать на планы Apple по расширению языковой поддержки в финальной версии прошивки, релиз которой ожидается осенью 2025 года.

Apple Vision Pro — это гарнитура смешанной реальности Apple, поступившая в продажу в феврале 2024 года на территории США. Позже география была расширена другими странами. Устройство оснащено Apple M2 и вспомогательным чипа Apple R1. Гаджет предлагается по цене от $3,5 тыс. (около 274 тыс. руб.).