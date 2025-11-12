Как правильно ухаживать за умным ТВ

Дорогой умный ТВ в гостиной — инвестиция, которая может прослужить как минимум 10 лет. По крайней мере, если правильно за ним ухаживать и помнить о паре полезных мелочей. Портал makeuseof.com рассказал, как ухаживать на умным ТВ, чтобы он проработал как можно дольше.

© Unsplash

Правильная чистка экрана

Телевизор ни в коем случае нельзя чистить первым попавшимся средством, как зеркало в ванной. Samsung даже специально предупреждает, что для их устройств не подходят очистители окон, мыло или любые другие вещества, содержащие алкоголь, бензин, аммиак или растворитель. Подобные химикаты могут смыть антибликовое покрытие телевизора и причинить ему перманентный ущерб.

Нет, вместо этого экран стоит чистить мягкой антистатической тряпочкой из микрофибры — то есть, той же тканью, что подходит для дорогих объективов камер или очков. Движения нужно совершать по кругу, чтобы не оставить на панели царапины. Если просто тряпочкой не получается что-то оттереть, то микрофибру можно немного смочить дистиллированной водой — не разбрызгивайте жидкость прямо на телевизор!

Используйте сетевой пилот

Большинство производителей умных ТВ рекомендуют подключать устройство к сетевому пилоту, чтобы защитить его от перепадов напряжения. Хороший сетевой пилот — первая линия защиты, поглощающая скачки электричества до того, как они достигнут чувствительных компонентов телевизора. Покупать дешевый пилот бессмысленно, т.к. на этом инструменте лучше не экономить. Но стоит помнить и о том, что сетевые пилоты не вечны: их желательно менять каждые 3-5 лет, либо сразу после сильного перепада напряжения.

Не выдирайте кабели из разъемов с силой

HDMI-порты, USB и другие разъемы на современных телевизоров неожиданно деликатны. Если вытаскивать подключенный кабель с силой, то можно легко погнуть внутренние коннекторы, что ухудшит работу порта и приведет к потере сигналов, или даже причинит повреждения внутренней плате. От этого особенно могут пострадать более тонкие модели телевизоров, поскольку у них меньше опоры вокруг портов.

Решение простое — при отключении кабеля всегда держите его за коннектор, а не за провод, и вытаскивайте его по прямой. Не получается дотянуться до какого-то разъема? Посветите фонариком, чтобы убедиться, что вы видите, что делаете. А лучше вообще ненадолго снять телевизор с крепления или попросить кого-нибудь подержать его, пока вы отсоединяете кабели как следует.

Держите объекты подальше от экрана

Телевизоры — хрупкие устройства. Даже легкий удар от игрушки, книги или упавшего с полки украшения может привести к побитым пикселям, трещинам или внутренним повреждениям, которые невозможно будет исправить бесплатно. Осторожность вдвойне важна в домах, где есть дети или домашние животные: один выстрел из игрушечного пистолета — и даже пенопластовый дротик может повредить OLED или LCD панель. Другими словами, постарайтесь создать вокруг телевизора зону, где ничто не сможет случайно ему повредить.

Обращайте внимание на температуру и влажность

У телевизоров, как и у любой другой электроники, есть пожелания по температуре и влажности. Обычно их рекомендуется держать в помещениях при температуре от 5 до 40 градусов Цельсия, вдали от точек, где может скопиться влага. Например, подвалов и плохо вентилируемых комнат. Излишек влаги способен принести ко внутренней конденсации, а накопление конденсата — к короткому замыканию. ТВ также не стоит вешать прямо над камином или под солнечными лучами.

Обновляйте прошивку

Любой умный ТВ — по сути, компьютер с большим экраном. И, как любой другой компьютер, он периодически нуждается в обновлениях. Новые версии прошивки обычно предлагают улучшения производительности, исправления багов и новые функции, поэтому игнорировать обновления не стоит. Почти все современные ТВ от Samsung, LG, Sony и других крупнейших брендов, обновляются автоматически, но на всякий случай проверьте, что эта функция включена в настройках.