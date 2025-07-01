В Кремле рассказали о работе в новом российском мессенджере

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность администрации Кремля использовать новый российский мессенджер после его полноценного запуска. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

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Он обратил внимание, что все мессенджеры должны выполнять российское законодательство.

«Конечно, все заинтересованы в том, чтоб была, чтоб была конкуренция, потому что в условиях отсутствия конкуренции, конечно же, российский мессенджер не сможет развиваться должным образом», — добавил он.

По словам Пескова, как только приложение завершит тестирование и выйдет в рабочий режим, руководство страны «обязательно воспользуется всеми предлагаемыми сервисами».

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком поддержать развитие отечественного мессенджера. Кабмину в том числе поручено интегрировать в новый мессенджер государственные и банковские услуги.

Накануне сообщалось, что в отечественном мессенджере MAX зарегистрировались через гаджеты и компьютеры миллион пользователей. Представители мессенджера рассказали , что чаще всего в MAX регистрируются пользователи из Москвы, а также Санкт-Петербурга, Краснодара и Казани.