Прошивка HyperOS 3 от Xiaomi скопирует «стеклянный» дизайн iOS 26

Xiaomi готовит масштабное обновление своей операционной системы — HyperOS 3, релиз которой намечен на октябрь 2025 года вместе с презентацией смартфонов серии Xiaomi 16. Об этом сообщает портал XiaomiTime со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station.

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По словам инсайдера, ключевой особенностью новой версии HyperOS станет дизайн в стиле Liquid Glass в iOS 26 от Apple. При этом китайская прошивка будет адаптирована с учетом фирменного стиля Xiaomi. Обновление затронет центр управления, иконки и системные приложения.

Так, в HyperOS 3 появится обновленный домашний экран с прозрачной строкой поиска, переработанные иконки состояния батареи и Wi-Fi, а также более плавные анимации, повышающие комфорт взаимодействия.

HyperOS 3 будет базироваться на Android 16, однако некоторые модели устройств получат обновление на базе Android 15. Ожидается, что обновление охватит 96 моделей устройств Xiaomi, включая 33 флагманские смартфона, 44 модели Redmi и 19 аппаратов бренда Poco. По слухам, обновление может называться HyperOS 26.