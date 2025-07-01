Google срочно обновляет Chrome

Google выпустила экстренное обновление для стабильной версии браузера Chrome из-за новой критической уязвимости — CVE-2025-6554. И это не просто теоретическая дыра: баг уже активно эксплуатируется хакерами.

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Проблема связана с движком V8 — это та часть Chrome, которая отвечает за выполнение JavaScript.

Уязвимость — типовая путаница в типах данных (type confusion), что может позволить злоумышленнику выполнить произвольный код. Проще говоря, можно обмануть браузер и заставить его сделать то, чего пользователь не хотел — например, загрузить и запустить вредонос.

Обнаружил баг специалист из команды Google TAG (Threat Analysis Group) Клеман Лесинь 25 июня. Эксплойт уже гуляет по интернету, так что обновляться стоит как можно скорее.

Под ударом все платформы: Windows, macOS и Linux. Обновление уже начали выкатывать:

для Windows: версии 138.0.7204.96/.9;

для macOS: 138.0.7204.92/.93;

для Linux: 138.0.7204.96.

Технические подробности пока не раскрываются — Google ждёт, пока большинство пользователей получат патч. Это стандартная мера, чтобы не дать злоумышленникам дополнительной информации.

Так что если у вас Chrome — проверьте наличие обновлений и перезапустите браузер. Особенно если вы часто посещаете незнакомые сайты — такие уязвимости часто используются для скрытой загрузки вредоносов, обхода песочниц и других не самых приятных вещей.

Без паники, но с апдейтом — срочно.