Apple будут судить по делу о монополизации рынка смартфонов в США

Федеральный суд США отклонил ходатайство Apple о прекращении антимонопольного иска, инициированного министерством юстиции. Таким образом, технологическому гиганту придется ответить в суде на обвинения в незаконной монополизации американского рынка смартфонов. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Окружной судья США Джулиан Нилс из Ньюарка, штат Нью-Джерси, постановил, что иск будет рассмотрен по существу. Это решение открывает путь для многолетнего судебного разбирательства, в ходе которого американские регуляторы попытаются устранить барьеры для конкуренции с iPhone на рынке смартфонов.

В иске, поданном в марте 2024 года, министерство юстиции совместно с несколькими штатами утверждает, что Apple намеренно создает барьеры для конкуренции. По мнению истцов, компания использует свои правила и технические ограничения, чтобы затруднить работу некоторых сервисов Apple на других смартфонах, а также не допустить полноценную совместимость некоторых своих аксессуаров со смартфонами других производителей. В частности, речь идет о несовместимости iMessage, Apple Wallet и Apple Watch с Android-устройствами.

Apple в своем ходатайстве настаивала, что ее ограничения в отношении доступа сторонних разработчиков к технологиям являются разумными и необходимыми. Компания утверждала, что принуждение к обмену технологиями с конкурентами нанесет ущерб инновациям. Представитель Apple заявил, что компания считает иск необоснованным как с точки зрения фактов, так и с точки зрения закона, и намерена решительно отстаивать свою позицию в суде.