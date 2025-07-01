Блогер сравнил смартфоны IQOO Neo 10 и Realme P3 Ultra

Автор YouTube-канала "Обзоры от iCE" рассказал, что лучше сейчас брать: IQOO Neo 10 или Realme P3 Ultra.

© YouTube/Обзоры от iCE

IQOO Neo 10 сам по себе довольно тяжёлый: всё из-за аккумулятора на 7000 мА*ч. В комплекте также идёт зарядка на 120 Вт. Работает смартфон на процессоре Snapdragon 8s Gen 4.

Что касается Realme Р3 Ultra, то он легче и тоньше конкурента. Батарея у него тоже меньше: на 6000 мА*ч. Блок питания идёт на 80 Вт. Оснащён этот аппарат защитой от влаги и пыли по стандарту IP69, чего вообще нет у IQOO. Процессор стоит на Realme уже Dimensity 8350.

Дисплей у IQOO плоский, с матрицей AMOLED, диагональю 6,78", частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 5500 нит. У Realme экран немного больше (6,83"), с частотой обновления 120 Гц, но слегка закруглённый.

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

С точки зрения производительности, конечно, Neo лидирует. В AnTuTu он набирает больше 2 миллионов баллов, а вот Realme - около 1 миллиона 400 тысяч. Но в троттлинг-тесте ведёт себя стабильнее P3 Ultra.

По части мультимедиа у смартфонов паритет. По автономности IQOO держится лучше: его хватит на 2-2,5 дня, тогда как Realme - на пару дней максимум.

На основную камеру и сверхширик фото получаются у Realme и IQOO примерно одинаковые по качеству. А вот фронталка лучше у Neo: она на 32 МП, тогда как у Realme - на 16 МП. Ещё IQOO может записывать видео в 4К 60 к/с на основную и фронтальную камеры, Realme - в 1080р на фронтальную и в 4К на основную.

Вывод

Оба смартфона очень неплохи. Это топ за свои деньги. Сам ведущий выбрал бы из них скорее IQOO, так как он мощнее, хоть и фото на него получаются чуть хуже.