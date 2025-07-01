Под Рязанью нашли уникальную икону XIII века

Археологи обнаружили уникальную икону из черного сланца во время раскопок в Старорязанском городище, находящемся в Спасском районе Рязанской области. Находка датируется началом XIII века, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя экспедиции, археолога Сергея Андреева.

На одной стороне круглой иконки диаметром около шести сантиметров отчетливо просматривается изображение Спасителя. Вторая сторона пока не идентифицирована – ее предстоит изучить специалистам. Предполагается, что икона была изготовлена в одной из мастерских Старой Рязани, располагавшихся у крепостной стены.

Раскопки ведутся в районе северного вала Старорязанского городища в слоях начала XIII века. Помимо иконы, археологи нашли нательный крест из бронзы, фрагменты стеклянной посуды, детали книжной застежки, щиток стеклянного перстня, стрелы и другие артефакты.

Старорязанское городище – историко-ландшафтный памятник федерального значения, занимающий около 70 гектаров. Основанное в XI веке, оно стало столицей самостоятельного княжества в XII столетии и было полностью разрушено во время нашествия монголо-татар. Сегодня на его территории сохранились лишь мощные валы и остатки храмов. Сейчас здесь работает совместная экспедиция тамбовских археологов и ученых Института археологии РАН.