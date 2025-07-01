Археологи нашли редкую каменную икону XIII века под Рязанью

Мир24

Археологи обнаружили уникальную икону из черного сланца во время раскопок в Старорязанском городище, находящемся в Спасском районе Рязанской области. Находка датируется началом XIII века, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя экспедиции, археолога Сергея Андреева.

Под Рязанью нашли уникальную икону XIII века
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На одной стороне круглой иконки диаметром около шести сантиметров отчетливо просматривается изображение Спасителя. Вторая сторона пока не идентифицирована – ее предстоит изучить специалистам. Предполагается, что икона была изготовлена в одной из мастерских Старой Рязани, располагавшихся у крепостной стены.

Раскопки ведутся в районе северного вала Старорязанского городища в слоях начала XIII века. Помимо иконы, археологи нашли нательный крест из бронзы, фрагменты стеклянной посуды, детали книжной застежки, щиток стеклянного перстня, стрелы и другие артефакты.

Старорязанское городище – историко-ландшафтный памятник федерального значения, занимающий около 70 гектаров. Основанное в XI веке, оно стало столицей самостоятельного княжества в XII столетии и было полностью разрушено во время нашествия монголо-татар. Сегодня на его территории сохранились лишь мощные валы и остатки храмов. Сейчас здесь работает совместная экспедиция тамбовских археологов и ученых Института археологии РАН.