В России начались продажи смартфонов серии Honor 400

Смартфоны серии HONOR 400 официально поступили в продажу в магазинах М.Видео-Эльдорадо.

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Новинки выделяются 200-Мп AI-камерами, OLED-дисплеями до 5000 нит, батареями на 6000 мАч и продвинутыми функциями искусственного интеллекта.

У HONOR 400 Pro сразу четыре камеры, включая телефото на 50 Мп и ультраширик на 12 Мп, а также 50-Мп фронталку. Обе модели поддерживают AI-суперзум до х30/х50, портретный режим с автофокусом и фирменные фильтры в стиле пленок Kodak и Fuji. Встроенный AI-редактор предлагает удаление прохожих, отражений и апскейл фото.

© М.Видео

Смартфоны работают на MagicOS 9.0 (Android 15), поддерживают быструю зарядку до 100 Вт (HONOR 400 Pro), беспроводную зарядку до 50 Вт и защиту от влаги по IP66/IP68/IP69.

Цены стартуют от 40 990 рублей за HONOR 400 и от 64 990 рублей за HONOR 400 Pro.