Xiaomi начала выпускать обновления прошивки для кондиционеров

Компания Xiaomi приступила к распространению прошивки версии 5.6.3 для кондиционеров линейки Mijia Air Conditioner Pro. Об этом сообщает портал ITHome.

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По заявлениям производителя, ключевым нововведением в свежей прошивке стало внедрение «алгоритма переменной частоты 6 Гц», который оптимизирует работу двухцилиндрового компрессора. Это решение должно повысить стабильность устройства при низких частотах в условиях экстремальной эксплуатации.

Обновление распространяется на модели Mijia Pro Top Air 1.5HP Star Forged Silver и Ice Crystal White, а также Mijia Air Conditioner Pro Fresh Air 1.5HP Super Class 1 Energy Efficiency (серебристо-серый и классический белый варианты).

Проверить наличие обновления можно в фирменном приложении Mi Home. Обновление можно инициировать вручную через раздел «Настройки» — «Обновление прошивки» на странице устройства. Ориентировочное время установки составляет 15 минут.

Mijia — это дочерний бренд Xiaomi, объединяющий продукты для умного дома, включая освещение, климатическую технику, бытовую электронику и датчики.