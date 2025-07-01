Найдена причина сокращения популяции медоносных пчел

Американские ученые нашли причину сокращения популяции медоносных пчел
Американские ученые нашли причину массовой гибели медоносных пчел. Так, по данным Министерства сельского хозяйства США, смертность коммерческих пчелиных семей достигла за последние два года 55-62%.
При этом пчелы играют жизненно важную роль в сельском хозяйстве, опыляя более 90 видов сельскохозяйственных культур, включая фрукты, орехи и овощи, и принося экономике от 20 до 30 млрд долларов.
Изучив мертвых пчел, ученые выяснили, что причиной гибели стало заражение вирусными инфекциями, распространяемыми паразитическими клещами. В то же время, как оказалось, борьба с клещами, которые являются переносчиками этих инфекций, с использованием амитраза не эффективна.
Паразиты выработали устойчивость к ключевому пестициду, используемому для борьбы с ними.
Ранее сообщалось, что в России зиму 2024 года не пережили порядка половины пчелиных семей породы среднерусской. А это 1,5 млн семей из трёх миллионов.