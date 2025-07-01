Логотип Apple на iPhone переместят на новое место

Корпорация Apple собралась изменить дизайн задней панели iPhone. Об этом в соцсети X заявил известный инсайдер Маджин Бу.

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По информации специалиста, дизайнеры Apple изменили заднюю панель новых смартфонов, выход которых ожидается в сентябре. Так, известный логотип компании — «яблочко» — намерены переместить ближе к нижней части устройства. У актуальных iPhone этот элемент находится по центру панели.

Последний раз Apple меняла дизайн задней панели шесть лет назад. В 2019 году компания представила iPhone 11, «яблочко» у которого разместили строго по центру задней стороны устройства. Также убрали надпись iPhone, которая находилась под логотипом.

Маджин Бу связал изменения с новой компоновкой основной камеры смартфонов. По его информации, она будет занимать всю верхнюю часть задней панели. Судя по всему, иное расположение «яблочка» кажется дизайнерам Apple более органичным в новых условиях.

Журналисты издания MacRumors заметили, что нововведение может огорчить пользователей, так как по логотипу многие из них определяли расположение беспроводных аксессуаров MagSafe.

В конце июня стало известно, что китайские власти могут предложить субсидии на покупку iPhone и тем самым повлиять на продажи смартфонов Apple в регионе. Инсайдеры издания Global Times заметили, что таким образом могут вырасти продажи iPhone в регионе.