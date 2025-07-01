Названы три места на Земле, куда не ведут дороги и не дошел человек

Ученые рассказали о трех местах на Земле, которые еще не были изучены человеком. В науке такие места называются «белыми пятнами». Их точное количество до сих пор неизвестно, но на планете их достаточно много.

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Например, к таким местам относится разлом Новых Гебрид в Тихом океане. Он находится в нескольких километрах от восточного побережья Австралии. Добраться до разлома ученым не удалось, однако они смогли запустить туда дронов.

На самую высокую из неизведанных вершин Гангкхар Пуенсум также еще не ступала нога человека. При этом с 2003 года доступ к вершине запрещен.

Еще одним неизведанным местом является пещера Шондонг во Вьетнаме. Она находится в провинции Куангбинь на территории национального парка Фонгня-Кебанг. Ее длина почти девять километров, а в ширину она местами достигает 150 метров, передает «Кулик».