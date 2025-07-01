Кикина рассказала о подготовке к полету в космос

Пожар и разгерметизацию в космосе пережила сибирячка Анна Кикина
К полету в космос продолжает готовиться женщина-космонавт из Новосибирска Анна Кикина. В своем ТГ-канале сибирячка рассказала, с чем приходится сталкиваться космонавтам во время тренировок.
Во время первой тренировки инструкторы задали экипажу сразу три аварии.
«Космонавты и астронавт ликвидировали разгерметизацию в переходном отсеке, затем потушили пожар в служебном модуле. В финале тренировки произошёл выброс аммиака», – приводят подробности авторы ТГ-канала.
В ходе следующей тренировки разгерметизация произошла уже в многофункциональном лабораторном модуле. После ликвидации утечки Пётр Дубров, Анна Кикина и Анил Менон отработали действия в случае ложного срабатывания датчика дыма, а потом вновь столкнулись с выбросом аммиака.
Поскольку аммиак – это опасное для здоровья человека вещество, участники тренировки надели аварийные респираторы. Затем, готовясь к разгерметизации «корабля», экипаж облачился в скафандры.
Ранее мы писали, что Анна Кикина отправится в космос
летом 2026 года. Подготовка к полету идет очень активно.
«Я люблю свою профессию, я в ней. Я собираюсь в космос, и я готовлюсь. Текущий план на 2026 год», – комментировала прославленная сибирячка.