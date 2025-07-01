Кикина рассказала о подготовке к полету в космос

К полету в космос продолжает готовиться женщина-космонавт из Новосибирска Анна Кикина. В своем ТГ-канале сибирячка рассказала, с чем приходится сталкиваться космонавтам во время тренировок.

© Соцсети

Во время первой тренировки инструкторы задали экипажу сразу три аварии.

«Космонавты и астронавт ликвидировали разгерметизацию в переходном отсеке, затем потушили пожар в служебном модуле. В финале тренировки произошёл выброс аммиака», – приводят подробности авторы ТГ-канала.

В ходе следующей тренировки разгерметизация произошла уже в многофункциональном лабораторном модуле. После ликвидации утечки Пётр Дубров, Анна Кикина и Анил Менон отработали действия в случае ложного срабатывания датчика дыма, а потом вновь столкнулись с выбросом аммиака.

Поскольку аммиак – это опасное для здоровья человека вещество, участники тренировки надели аварийные респираторы. Затем, готовясь к разгерметизации «корабля», экипаж облачился в скафандры.

Ранее мы писали, что Анна Кикина отправится в космос

летом 2026 года. Подготовка к полету идет очень активно.