«Яндекс» сделал «Чат с Алисой» бесплатным

«Яндекс» сделал бесплатной нейросеть «Чат с Алисой» на базе языковой модели YandexGPT 5 Pro. Это позволит компании переманить пользователей иностранных нейросетей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

YandexGPT 5 Pro позволяет создавать тексты разных стилей и форматов, генерировать изображения, работать с файлами. Ранее за доступ к этой версии бралась плата в 100 руб. в месяц.

Теперь пользователям бесплатно стал доступен режим рассуждений для решения сложных задач. Также можно будет работать с файлами в форматах pdf, txt, doc и docх на Web-поверхностях, а также генерировать изображения на улучшенной модели YandexART 2.5. Нейросеть работает как на русском, так и на английском языках.

В будущем компания рассматривает различные способы монетизации, как по подписочной, так и по рекламной модели, сообщил глава «Алисы» и «умных» устройств «Яндекса» Валерий Стромов.

Представитель «Яндекса» также отметил, что сохранится и платная версия YandexGPT 5 Pro, но будет включать другой набор функций. Например, функция персонализированного общения, диалоговый тренажер английского языка, умная камера, а также возможность пользоваться наиболее мощными нейросетями компании без ограничений даже в периоды пиковой нагрузки.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что единственная возможность конкурировать с другими нейросетями — тоже предоставить доступ к своим ресурсам бесплатно. Например, китайский DeepSeek бесплатен и предлагает очень высокое качество.

Ранее Yandex B2B Tech предоставила доступ к ряду визуально-генеративных моделей с открытым исходным кодом, включая Deepseek VL2 Tiny и Gemma3 27B. Инструменты позволяют обрабатывать изображения для автоматического составления описаний товаров или извлечения информации из документов. Модели интегрированы в Yandex Cloud AI Studio и поддерживают пакетную отправку запросов для одновременной обработки большого количества данных.