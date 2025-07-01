ИИ-генератор видео Google Veo 3 стал доступен всем желающим

Google официально открыла доступ к своему мощному генератору видео Veo 3 — теперь им может воспользоваться любой желающий через облачную платформу Vertex AI.

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В отличие от конкурентов вроде Sora, Veo 3 обучен на миллионах видеороликов с YouTube и способен создавать реалистичные видеосцены, сопровождаемые синхронизированным звуком и даже акцентами разных языков.

Сам по себе Veo 3 не бесплатен, но Google предлагает щедрый старт: пользователи могут получить $300 в виде пробного кредита при регистрации в Google Cloud.

Эти средства действуют в течение 90 дней и покрывают все сервисы платформы, включая Vertex AI. Для активации потребуется банковская карта — исключительно для подтверждения личности.

Этого бюджета достаточно, чтобы сгенерировать несколько клипов длительностью до 8 секунд каждый — именно такой лимит сейчас установлен для роликов Veo 3. Короткий текстовый запрос уже позволяет создать видео с озвучкой, близкой к живому человеческому голосу.