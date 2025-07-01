Кремниевые аккумуляторы достигли предела в 8500 мАч

Кремниевые аккумуляторы, уже активно применяемые в китайских смартфонах, подошли к физическому пределу — 8500 мАч на одну ячейку.

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Об этом сообщили отраслевые инсайдеры, отмечая, что дальнейшее увеличение емкости невозможно без новых технологий.

Несмотря на впечатляющие показатели, такие как 8000 мАч в Honor Power или 7050 мАч в Red Magic 10 Pro, ни Samsung, ни Apple пока не внедрили кремниевые батареи в свои устройства.

Флагманы в лице Galaxy S25 и iPhone 16 по-прежнему используют традиционные Li-Ion-аккумуляторы, уступающие по емкости конкурентам из Китая.

Известно, что теперь разработчики сосредоточатся на оптимизации работы кремниевых элементов — например, через комбинацию с новыми материалами, снижающими тепловое расширение, или с помощью ИИ-управления зарядом и потреблением энергии.

Эксперименты с батареями на 9000 мАч уже начались, но массового внедрения ждать пока рано. Производители ищут новые пути повышения автономности без роста физических размеров батарей.