Apple выпустит ноутбук с чипом от iPhone

Американская корпорация Apple представит недорогой компьютер с процессором от смартфона. Об этом в своем X заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

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По информации специалиста, в компании разрабатывают ноутбук с диагональю 13 дюймов. Устройство должно получить процессор A18 Pro, которым оснащены флагманские смартфоны iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Стоимость гаджета не раскрывается, но Ко заявил, что компьютер окажется относительно дешевым.

Релиз устройства состоится в конце 2025 или начале 2026 года. Инсайдер объяснил, что Apple хочет нарастить продажи компьютеров Mac и вернуться к пиковому уровню поставок. Он напомнил, что во время пандемии COVID-19, в 2020 году, корпорация поставила 25 миллионов компьютеров. По прогнозам, в 20205 году фирма должна отгрузить около 20 миллионов девайсов.

Актуальные компьютеры Apple базируются на ARM-процессорах Apple Silicon, переход на которые IT-гигант начал в конце 2020 года. Самым доступным портативным компьютером американского бренда является MacBook Air, который стоит 999 долларов, или около 78 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Apple больше не будет выпускать обновления для своих компьютеров на базе Intel. Таким образом, новую macOS 26 получат лишь устройства с процессорами Apple Silicon.