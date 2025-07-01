Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram

В Татарстане, Нижегородской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях, а также в Санкт-Петербурге наблюдается сбой в работе мессенджера Telegram. Об этом сообщает портал Downdetector.

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Пик сбоев пришелся на 23:45 по мск.

За последний час сервис зафиксировал свыше 1700 жалоб на помехи в работе приложения. Предполагается, что сталкиваться с ними должны около 400 тыс. человек.

Большинство пользователей жалуются на проблемы с приложением — 49%. 23% сообщают о сбое сайта, еще 22% — о сбое оповещений.

До этого глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что после запуска национального мессенджера MAX к Telegram могут применить строгие санкции.

Функция проверки фактов появилась в Telegram

По его словам, раньше WhatsApp и Telegram были безальтернативными площадками, поэтому ограничения в их работе могли доставить неудобства огромному количеству людей. Тем не менее Боярский пригласил иностранных партнеров к сотрудничеству, отметив, что не следует немедленно запрещать какой-либо из мессенджеров.

Ранее Telegram объявил конкурс на редизайн профилей в Android с призом в $50 тысяч.