Apple рассматривает сотрудничество с OpenAI для Siri

Американская корпорация Apple рассматривает использование для своего голосового помощника Siri мощностей компании OpenAI - одного из лидеров на рынке технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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По его сведениям, помимо этого в Apple рассматривают сотрудничество с компанией Anthropic PBC. Представители корпорации из Купертино уже провели переговоры с представителями обеих компаний об использовании их языковых моделей ИИ для улучшения новой версии Siri, представление которой намечено на 2026 год.

Как отмечает Bloomberg, подобный шаг представляет собой признание Apple факта отставания собственных моделей ИИ от конкурентов. Сотрудничество с лидерами в области, указывает агентство, даст корпорации шанс соперничать в этой сфере на равных с устройствами на базе ОС Android.

В июне портал Axios сообщал, что Apple уступает конкурентам в сфере внедрения технологий на свои устройства. В частности, на конференции Worldwide Developers компания представила обновления функции Apple Intelligence, однако многие показанные нововведения, например, функции мгновенного перевода, которые позволяют переводить текст или речь с одного языка на другой в режиме реального времени, уже давно доступны на устройствах Google, Samsung и Microsoft. Отставание Apple в гонке ИИ, указал портал, может отпугнуть инвесторов.