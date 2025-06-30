Под Рязанью обнаружили каменную икону начала XIII века

Уникальную икону из черного сланца обнаружили археологи в слоях раскопа начала XIII века в Старорязанском городище, расположенном в Спасском районе Рязанской области. Подобная икона является крайне редкой находкой, сообщил ТАСС руководитель экспедиции, археолог Сергей Андреев.

"Буквально вчера мы нашли очень интересную каменную икону круглой формы из черного сланца. С одной стороны - четко читается изображение Спасителя, с другой - пока не смогли разобрать, это только предстоит выяснить. Диаметр иконы примерно 6 см, скорее всего, это иконка-образок - крайне редкая находка и очень интересная для исследования, подобные вещи мы ранее не находили", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, раскопки ведутся в районе северного вала Старорязанского городища в слоях начала XIII века. Скорее всего, икона была изготовлена в одной из мастерских Старой Рязани, часть которых как раз находилась под крепостной стеной. Помимо древнерусской иконы археологам также удалось найти нательный бронзовый крест, фрагменты стеклянного сосуда, книжной застежки, щиток стеклянного перстня, стрелы и прочие артефакты.

Городище Старая Рязань находится в Спасском районе Рязанской области в 65 км от современной Рязани, его площадь составляет порядка 70 га. Город был основан в XI веке, в середине XII века стал столицей самостоятельного княжества. Во время татаро-монгольского нашествия Рязань была полностью уничтожена. Сегодня из построек на территории городища остались лишь массивные оборонительные валы и фундаменты древних церквей. Городище имеет статус историко-ландшафтного памятника федерального значения. Сейчас на территории городища работает экспедиция в составе тамбовских археологов и ученых Института археологии РАН.