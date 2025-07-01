Названа музыка, которая повышает производительность в офисе

Музыка в открытых офисах (опенспейсах) повышает продуктивность и благополучие сотрудников. К такому выводу исследователь из Кардиффского университета (Великоритания). Музыка в наушниках может стать простым и экономичным инструментом для снижения негативного влияния шума на рабочем месте. Статья доступна на ResearchGate.

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В открытых офисах одна из самых распространенных проблем, снижающая производительность сотрудников— шум. Источниками могут быть телефонные звонки, кондиционеры, уличные шумы и разговоры коллег. Наиболее раздражающим источником шума считается фоновая речь. Исследования показывают, что постоянное воздействие речи, не относящейся к делу или рабочим задачам, ухудшает рабочую память.

Автор новой работы доктор Эндрю Смит: «Систематические исследования показывают, что чрезмерный фоновый шум в офисе может приводить к стрессу, потере концентрации, снижению производительности и эффективности. При этом некоторые виды музыки помогают улучшить производительность и повысить положительные эмоции».