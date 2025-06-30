LG прекратила поддержку смартфонов

Южнокорейская корпорация LG полностью прекратила поддержку своих смартфонов. Об этом сообщает профильное издание SamMobile.

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О том, что LG завершит поддержку своей продукции, в компании объявили в конце апреля. Окончательное прекращение взаимодействия с потребителями и владельцами фирменных смартфонов состоялось в понедельник, 30 июня.

С этого момента LG не будет выпускать обновлений и патчей безопасности для своих гаджетов. Также официальные сервисные центры перестанут принимать устройства LG для обслуживания и ремонта. Таким образом, IT-гигант из Южной Кореи окончательно покинул рынок смартфонов и завершил все обязательства перед своими клиентам.

Журналисты отметили, что в начале 2000-х годов казалось, что такие гиганты, как Nokia, HTC, LG, BlackBerry и другие производители техники, слишком велики, чтобы потерпеть неудачу. Долгие годы LG — после Samsung — был крупнейшим производителем смартфонов в Южной Корее. Однако компания допустила ряд ошибок и проиграла конкуренцию.

В заключение авторы SamMobile заметили, что LG анонсировала уход с рынка смартфонов еще в 2021 году. Они предположили, что в мире осталось незначительное количество пользователей фирменных устройств.

В конце июня китайская корпорация Vivo анонсировала складной смартфон X Fold 5. Аппарат выделяется тем, что поддерживает сервисы Apple и может работать с часами Apple Watch.