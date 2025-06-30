Японские спутники раскрыли тайны облаков Венеры

Ученые из Токийского университета впервые использовали данные японских метеоспутников Himawari-8 и Himawari-9 для изучения температуры на вершинах облаков Венеры. Благодаря этому удалось отследить многолетние изменения и выявить ранее не видимые структуры атмосферных волн на планете. Работа опубликована в журнале Earth Planets and Space (EPS).

© Газета.Ru

Хотя спутники были разработаны для мониторинга атмосферы Земли, их инфракрасные камеры время от времени фиксируют Венеру — в те моменты, когда планета появляется на краю поля зрения.

Исследователь Гаку Нисияма объяснил: «Пока не запущены новые миссии к Венере, такие наблюдения дают нам уникальную возможность следить за ее атмосферой из космоса».

В отличие от космических миссий, которые работают ограниченное время, метеоспутники функционируют дольше — Himawari-8 и -9, например, останутся на орбите как минимум до 2029 года. Это позволяет получать регулярные данные, что особенно важно при изучении медленных процессов, таких как тепловые приливы и волны планетарного масштаба.

Ученые проанализировали 437 изображений Венеры, полученных за десять лет, и отслеживали изменения яркостной температуры облаков. Они выявили колебания температур, связанные с атмосферными приливами, а также снижение амплитуды волн на больших высотах. Кроме того, им удалось обнаружить отклонения в калибровке данных предыдущих венерианских миссий — это поможет улучшить точность будущих исследований.

Нисияма уверен, что открытый ими метод может быть применен и для изучения других тел Солнечной системы — таких как Луна и Меркурий.