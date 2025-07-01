В Египте обнаружена гробница с ложными входами

Археологическая миссия Высшего совета по древностям Египта при проведении раскопок в некрополе Куббет-эль-Хава в Асуане обнаружила три ранее неизвестные скальные гробницы времен Древнего царства.

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Как сообщает Ahram Online, открытие в Аусане проливает новый свет на погребальные обряды одного из важнейших переходных периодов в истории Древнего Египта.

Обнаруженные гробницы высечены в скальной породе. Они не отличаются изыском и богатым погребальным инвентарем, что археологи объясняют "следствием ограниченности ресурсов того времени". Но усыпальницы все-таки принесли любопытную информацию.

Так, в первой из трех раскопанных гробниц расположен открытый двор с двумя ложными дверями. В этом дворе нашлись традиционные ритуальные столы и керамические сосуды, а также остатки деревянных гробов с человеческими останками.

Во дворе была раскопана погребальная шахта со множеством частично сохранившихся деревянных гробов и ритуальных керамических изделий. Некоторые из них сохранили на своей поверхности иератические тексты, датированные периодом Древнего царства.

Вторая гробница расположена к западу от первой. Она тоже не имеет ярко украшенных стен и надписей, которые позволили бы установить личности погребенных людей. В ней ученые нашли ритуальную керамику и жертвенные столы времен Среднего царства. При этом по архитектуре эксперты установили, что построили гробницу все-таки в конце периода Древнего царства.

Это означает, что как минимум одна из обнаруженных усыпальниц использовалась повторно. Третья гробница по своей планировке отличается от двух предыдущих, хотя, как установили эксперты, она тоже активно использовалась в период Древнего царства. Внутри нее археологи обнаружили большое количество хорошо сохранившейся керамики и человеческих останков, в том числе детей.