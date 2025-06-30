Apple разрабатывает сразу семь устройств виртуальной и дополненной реальности

Компания Apple активно работает над созданием семи различных устройств в категориях дополненной и виртуальной реальности. Об этом в своем X (Twitter) сообщил авторитетный аналитик Мин-Чи Куо, по данным которого первый из этих продуктов появится на рынке до конца 2025 года.

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Согласно прогнозу, технологический гигант рассматривает носимые на голове гаджеты как следующий ключевой тренд в потребительской электронике. В дорожной карте компании, по словам Куо, значатся три устройства серии Vision и четыре модели умных очков.

Ближайшим релизом станет обновленная версия гарнитуры Vision Pro, оснащенная процессором Apple M5. Ее серийное производство ожидается в третьем квартале 2025 года с объемом поставок до 200 тыс. единиц до конца года. Существенных изменений, кроме нового чипа, не предвидится.

Кроме того, Apple не отказалась от планов по выпуску более доступной модели Vision Air. Ее производство может начаться в третьем квартале 2027 года. Устройство станет на 40% легче за счет использования пластика и магниевого сплава, а также получит меньше датчиков для снижения стоимости.

На вторую половину 2028 года запланирован старт производства полноценного второго поколения Vision Pro, которое получит новый дизайн, флагманский процессор и будет значительно легче и дешевле оригинальной версии.

Помимо гарнитур, значительное внимание уделяется разработке умных очков. Первое устройство, которое станет конкурентом для Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Ray-Ban, может появиться во втором квартале 2027 года. Планируется выпуск нескольких вариантов из разных материалов с функционалом, включающим голосовое управление, распознавание жестов, фото- и видеосъемку, а также идентификацию объектов с помощью ИИ.

В 2028 году в продажу могут поступить первые XR-очки компании со встроенными дисплеями. О второй модели из этой категории пока нет подробной информации.

Аналитик также упомянул о проекте проводного VR-устройства для Mac и iPhone, работа над которым была приостановлена из-за большого веса. Куо не исключает, что разработка возобновится, и продукт может выйти на рынок во втором квартале 2026 года.

В своих прогнозах Мин-Чи Куо подчеркивает, что Apple, несмотря на потенциально более поздний выход на рынок умных очков, сможет занять на нем лидирующие позиции благодаря передовым технологиям и сильной экосистеме.