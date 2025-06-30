Ученые заявили, что мобильные телефоны и Wi-Fi мешают работе спутников

Геодезисты, определяющие точное положение Земли, столкнулись с серьезной задачей. Их данные необходимы для спутников, обеспечивающих навигацию, связь, климатический контроль и даже онлайн-банкинг. Однако измерения зависят от отслеживания сигналов черных дыр в далеких галактиках, что требует определенных частот радиоволн. Об этом сообщает The Conversation.

© NASA/JPL-Caltech

За последние десятилетия радиоспектр превратился в перегруженное «шоссе» из-за стремительного роста Wi-Fi, сотовой связи и спутникового интернета. Ученые уже почти не могут «увидеть» слабые сигналы от черных дыр сквозь мощные радиопомехи, которые создают наши гаджеты и орбитальные системы.

Чтобы точно определять координаты спутников, ученым нужен стабильный внешний ориентир, относительно которого можно «калибровать» систему. Идеальными маяками оказываются сверхмассивные черные дыры в центрах далеких галактик: они практически не двигаются относительно нас и испускают стабильные радиосигналы. Радиотелескопы по всему миру фиксируют эти сигналы и с помощью метода интерферометрии определяют положение Земли с микроскопической точностью.

Раньше радиоспектр был свободнее, и ученые могли спокойно выходить за пределы строго отведенных частот для радиоастрономии. Но сейчас почти каждая «полоса» занята: шесть поколений сотовой связи, Wi-Fi, интернет со спутников — все это забивает эфир. Как следствие, на многих частотах радиотелескопы перестают различать слабые сигналы черных дыр, что ставит под угрозу системы, зависящие от точного позиционирования.

Ученые призывают выделить для геодезии новые «полосы» радиочастот на международных конференциях. Другой вариант — создание «радиотишины» вокруг ключевых телескопов и сотрудничество с операторами спутников для ограничения помех. Но поскольку интерферометрические измерения требуют объединения радиотелескопов по всему миру, решение должно быть глобальным.

Исследователи подчеркивают: если мы хотим, чтобы наши GPS-навигация, интернет-платежи и цепочки поставок продолжали работать, нам нужно сохранить чистый «взор» на черные дыры — а значит, очистить радиоспектр от лишнего шума.